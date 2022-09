Une Bisontine déconstruit les préjugés avec son livre "Nos corps révélés"

Théa, illustratrice engagée plus connue sous le nom de @larenardebouclee sur les réseaux, dénonce les diktats de la beauté en montrant les corps sous toutes leurs formes à qui elle rend hommage dans son travail. "Je suis en effet persuadée qu’en banalisant la cellulite, les vergetures, les poils, les bourrelets les taches et toute la diversité de nos corps, les complexes s’estomperont et laisseront place à la confiance en soi" annonce-t-elle en préambule de son livre.

L’idée de cet ouvrage est pourtant née lorsque Théa travaillait dans un univers bien éloigné de celui de la diversité des corps… la mode. Ses études lui ont néanmoins permis "d’apprendre que l’histoire du costume, des vêtements a énormément façonné le corps des femmes". Avant d’être mise face à des réalités devenues de plus en plus gênantes pour elle : "beaucoup de choses me dérangeaient dans la mode, on (les femmes) y était notamment beaucoup discriminées. Mais ça m’a aussi poussé à m’intéresser à ces injonctions du corps, d’essayer de les comprendre, de savoir d’où elles venaient je me suis donc beaucoup documenté à ce sujet". La Bisontine a alors l’envie de s’orienter vers le dessin engagé et commence à faire des illustrations "des vrais corps de la vraie vie, ceux que les magazines et les podiums effacent".

Un livre né d’une belle rencontre

Mettant en action son désir d’écrire sur le sujet, Théa fait la rencontre de Marie, diplômée d’un master en neurosciences et d'un autre en communication. "Marie venait d’être contactée pour écrire un livre sur le même sujet avec plutôt une approche scientifique mais vulgarisée" explique Théa. La maison d’édition met alors en contact les deux autrices dont la rencontre débouchera 6 mois plus tard sur la publication de l’ouvrage écrit à 4 mains Nos corps révélés.

Une analyse biologique pour en finir avec les mythes et préjugés

Le livre part d’un constat clair, la méconnaissance biologique du corps par la plupart des gens. Une méconnaissance dont découle généralement de nombreux stéréotypes. "On a essayé de comprendre d’où venaient ces stéréotypes. S’il y avait, si je prends l’exemple de la pilosité, réellement une différence biologique entre hommes et femmes qui expliquerait pourquoi les femmes doivent s’épiler et pas les hommes". Injonctions du corps et stéréotypes sont donc passés au peigne fin et expliqué de manière scientifique par Marie et de manière historique et illustrée par Théa. Les deux autrices éclairent ainsi le lecteur en abordant cinq thèmes que sont : le système nerveux, les hormones sexuelles, les organes sexuels, la poitrine et la pilosité.

Déjà un second ouvrage à venir

Le livre est à destination de tous, y compris les hommes, mais réservé à un âge adulte car "la vulgarisation scientifique est assez poussée c’est ce qui nous différencie des autres ouvrages déjà parus sur le même thème" met en garde l'autrice. Le prochain ouvrage de Théa Lime-Lyet sera lui aussi à destination des adultes puisque la Bisontine s’apprête à sortir un Kamasutra pour toutes et tous. Il comprendra une partie théorique avec des notions d’anatomie de base et un lexique LGBT. La deuxième partie sera d’ordre… pratique ! Puisqu’il s’agira d’un catalogue de positions qui met en scène des corps et couples de tous genres et de toutes orientations sexuelles. Sa sortie est prévue pour le 13 octobre prochain.

Info +

Le livre « Nos corps révélés » de Marie Cayrel et Thé Lime-Lyet est disponible à la Fnac et en librairie.