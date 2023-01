Une entreprise bisontine crée une marque de savon éthique et poétique

Adrien Vouillot a créé l'entreprise møtsent qui a pour devise de créer des savons "éthiques & poétiques". Toutes les formules sont inspirées d’un poème que l'on retrouve sur les savons.Les produits sont disponibles en version solide ou liquide.

La savonnerie a également fait le choix de travailler avec des ingrédients biologiques, des emballages biodégradables en papier kraft naturel et des flacons en plastique recyclé à 98% et 100% recyclables.

"Lorsque j’ai eu l’opportunité d’entreprendre je me suis donné pour objectif de réconcilier écologie et plaisir. Concevoir des produits de qualité à base d’ingrédients biologiques et des packaging éco-responsables était une évidence. Mais cette quête du bien-être ne pouvait se faire sans la poésie, une formidable source d’évasion et remède idéal contre les maux du monde d’aujourd’hui. Comme le savon, la poésie éveille nos sens, invite au voyage et tant d’autres choses." Adrien Vouillot, créateur de møtsent.