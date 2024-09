Une mobilisation en réaction à la nomination du Premier ministre ce samedi à Besançon

Mécontents du choix d’Emmanuel Macron, qui n’a pas "respecté le résultat des urnes" du 7 juillet dernier en désignant Michel Barnier, "issu de LR (un parti pesant moins de 10 % des voix nationalement)", les signataires du communiqué l’affirment haut et fort : "nous ne sommes pas dupes". Ils accusent d’ailleurs le chef de l’État d’avoir "conclu un pacte faussiez avec le Rassemblement National".

"Cet accord, tacite ou non, et le parcours politique de M. Barnier ne laissent aucun doute quant à la politique du nouveau Premier ministre, qui promet d'être antisociale, réactionnaire et intolérante" avancent-t-ils encore.

En réaction, les organisations syndicales se font ainsi le relai de l’appel national de l’Union syndicale Lycéenne et de l’Union Étudiante et appellent à "une mobilisation populaire" le samedi 7 septembre à 15h place de la Révolution.

Signataires de l’appel : Union syndicale lycéenne, Les jeunes insoumis de Besançon, La France insoumise, Parti de gauche 25, AC!, À gauche citoyens, Ensemble !, Europe écologie les verts, Générations.