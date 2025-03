Renaissance : Agnès Martin, désignée “pilote de campagne” pour les élections municipales à Besançon

En désignant Agnès Martin comme pilote de campagne, Renaissance Besançon et Doubs entend "travailler avec toutes les forces républicaines, dans un esprit d’ouverture et de dépassement, afin de proposer aux Bisontins et aux grands Bisontins un projet en phase avec leurs aspirations".

Agnès Martin aura désormais pour mission d’animer la pré-campagne municipale à Besançon notamment "en travaillant à l’élaboration d’un projet municipal et en discutant avec nos partenaires politiques", précise Éric Alauzet. Il nous précise par téléphone que la cheffe de file Renaissance Besançon reste "candidate, c'est certain", à la candidature pour l'élection municipale.

Le parti appelle par ailleurs "au rassemblement des bonnes volontés et des idées concrètes afin de bâtir un projet d’avenir pour Besançon et le territoire".