Une nouvelle équipe de direction au Centre de Linguistique Appliqué de Besançon

Carlos Tabernero, professeur de français langue étrangère, a occupé plusieurs postes à l’international dans le domaine de la coopération culturelle et linguistique au sein du Ministère des affaires étrangères (Jérusalem, Ankara, Saint-Domingue, Washington). Il a également été en poste au sein du Rectorat de Besançon, en charge du suivi des élèves allophones scolarisés dans l’académie. M.Tabernero connait très bien le CLA puisqu’il y a travaillé 6 ans, dans des fonctions diverses de formation, de coordination et de direction adjointe.

"Je suis heureux de prendre la relève d’Arnaud Pannier à la direction de ce centre prestigieux. Pendant ces deux années de crise sanitaire qui ont durement frappé la communauté universitaire, nous nous sommes efforcés de garder le contact avec nos partenaires et apprenants, en Franche-Comté et partout dans le monde, en nous engageant dans des solutions innovantes de télé-enseignement. Nous avons fait en sorte que le CLA reste ce carrefour des langues et des cultures, ouvert sur le monde, mais attentif aux besoins de formation du territoire. Nous nous préparons à accueillir à nouveau nos étudiants internationaux et nos stagiaires dans nos programmes de français langue étrangère et de langues vivantes".