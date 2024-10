Une nouvelle résidence services intergénérationnelle ouvre bientôt à Besançon…

L’ensemble résidentiel ”Genius”, conçu par l’;architecte de renom Silvio D’Ascia, se compose d’un îlot regroupant une résidence services de 60 logements meublés, 70 logements résidentiels, et près de 2.000 m2 d’espaces tertiaires, dans un lieu au cadre de vie soigné.

La Résidence Services Genius propose deux offres distinctes :

• Des logements meublés pour séniors autonomes ”Genius Résidence Seniors”

Une aile du bâtiment est réservée à 30 logements séniors meublés dont beaucoup bénéficient d’une vue imprenable sur la vieille ville et la citadelle. Pour Patrick-Olivier Equoy, directeur général du groupe SMCI, "ces logements sont destinés à la location pour des résidents séniors autonomes, soucieux de bénéficier d’un environnement moderne confortable, adapté, tranquille et sécurisant".

• Des logements meublés pour des séjours de moyenne durée ”Genius Résidence Meublés”

Une aile du bâtiment est réservée aux 30 logements meublés pour des locations de moyen séjour. "Ces logements sont destinés à des résidents actifs qui recherchent une solution pratique, facile pour des séjours de 1 semaine à plusieurs mois dans le cadre de déplacements professionnels ou privés", indique le directeur général.

Des espaces de convivialité réunissant tous les Résidents :

La Résidence services bénéficie d’espaces de convivialité et de rencontre en rez-de-chaussée dans lesquels seront réunis l’ensemble des services (accueil, conciergerie, restauration, laverie, etc.). "Ces espaces constituent de véritables lieux de rencontre et d’échange entre les générations", souligne Patrick-Olivier Equoy. Et d’ajouter : "ces services dont les prestations sont assurées par l’ADMR du Doubs sont mutualisés pour les 60 logements, permettant de proposer une gamme de services riche à des coûts optimaux".

60 logements

La Résidence Services de 60 logements offre un concept novateur en favorisant les échanges entre générations :

Mixité des résidents : composée de 30 logements meublés pour séniors et 30 logements meublés pour actifs, la Résidence crée un environnement dynamique où les générations se côtoient et interagissent au quotidien.

Micro-crèche au rez-de-chaussée : la présence d’une micro-crèche intégrée dans le bâtiment permet une cohabitation stimulante entre familles, enfants et personnes âgées sur des moments choisis. Ce modèle intergénérationnel contribue à rompre l’isolement des personnes âgées et offre aux jeunes familles une communauté vivante, renforçant ainsi le tissu social et le bien-être général.

Une Résidence à taille humaine : loin des grands ensembles composés de plus de 100 logements, la Résidence Services Genius se distingue par sa dimension plus humaine afin de renforcer les liens sociaux.

Dans un nouveau quartier…

Cette nouvelle résidence est implantée le long de l’allée piétonne Gisèle Halimi, dans le quartier entièrement réhabilité du pôle Viotte et bénéficie d’un emplacement pratique puisqu’elle est située à proximité immédiate de la plateforme multimodale des transports en commun (train, tram, bus, vélo en libre-service). Ses services essentiels tels que des cabinets médicaux, coiffeurs, ainsi que des commerces de proximité sur la rue de Belfort sont situés à quelques pas. Le centre-ville et le parc des Glacis sont également facilement accessibles.

Infos +

La Résidence sera opérationnelle début 2025. Il est d’ores et déjà possible de visiter les logements "témoin" et de pré-réserver votre visite en contactant :