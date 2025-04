Une programmation riche dans le Doubs pour la 21e édition de la Nuit européenne des musées

Lors de cette soirée, les musées proposeront, dès la fin de la journée, de "porter un regard neuf ou renouvelé sur leurs collections et expositions temporaires" détaille le ministère de la Culture. Dès le plus jeune âge, le public pourra ainsi découvrir autrement les établissements culturels grâce à des parcours originaux, des visites contées, des animations en plein air, du spectacle vivant, de la musique, des ateliers artistiques, des projections et autres propositions.

À Besançon, plus d’une quinzaine d’activités seront proposées lors de cette soirée dans les différents musées des Arts et du Temps de la ville et à la Citadelle. D’une performance artistique au musée des Beaux-Arts à une boom avec DJ au musée du temps, en passant par une rencontre au grand Kursaal en lien avec l’exposition Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe - XXIe), il y en aura pour tous les goûts.

Une visite guidée et gourmande à Ornans

À Montbéliard, le Château des ducs de Wurtemberg ouvrira ses portes en horaires nocturnes pour partager un "petit coin de l’atelier". À Ornans, le musée Courbet accueillera lui aussi le public notamment lors d’une visite guidée pêchue et apéritive de 18h à 20h45. En compagnie d’un guide de pêche et d’une médiatrice culturelle, les visiteurs traverseront les paysages d’eau et de rivières qui ont inspiré le maître du réalisme. À l’heure de l’apéritif, ils pourront redécouvrir une sélection d’œuvres et approcher autrement La Truite, tableau emblématique de Courbet. Les participants seront invités à déguster des produits à base de truite.

L’intégralité de la programmation est à découvrir en ligne sur le site internet du ministère de la Culture.

Infos +