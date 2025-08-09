Samedi 9 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs
La recette du week-end

Une recette de crème dessert végétale au chocolat

Publié le 09/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 08/08/2025 - 15:07

Ce week-end de 9 et 10 août 2025, découvrez une nouvelle recette de crème dessert 100% vegan au chocolat noir, à base de lait de noisette.

© Alex ne se viande pas/Instagram
© Alex ne se viande pas/Instagram

Ingrédients pour 8-10 personnes :

  • 1 litre de lait végétal de noisette
  • 160g de chocolat noir
  • 50g de fécule de maïs
  • 50g de cassonade

Étapes de la recette :

  1. Dans une assez grande casserole, mélanger d’abord le lait et la fécule de maïs au fouet pour délayer cette dernière.
  2. Ajouter le chocolats cassé en petits morceaux et le sucre. Mélanger et allumer le feu moyen.
  3. Mélanger sans cesse au fouet jusqu’à ce que la crème épaississe.
  4. Verser la crème dans vos ramequins ou tout autre récipient sympa pour servir une crème dessert (je n’ai pas de ramequins alors j’utilise des verres à pied).
  5. Laisser refroidir puis réserver au frais pendant au moins 1 heure.

C’est prêt !

Publié le 9 aout à 12h00 par Alexane
