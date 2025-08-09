Une recette de crème dessert végétale au chocolat

Ingrédients pour 8-10 personnes :
- 1 litre de lait végétal de noisette
- 160g de chocolat noir
- 50g de fécule de maïs
- 50g de cassonade
Étapes de la recette :
- Dans une assez grande casserole, mélanger d’abord le lait et la fécule de maïs au fouet pour délayer cette dernière.
- Ajouter le chocolats cassé en petits morceaux et le sucre. Mélanger et allumer le feu moyen.
- Mélanger sans cesse au fouet jusqu’à ce que la crème épaississe.
- Verser la crème dans vos ramequins ou tout autre récipient sympa pour servir une crème dessert (je n’ai pas de ramequins alors j’utilise des verres à pied).
- Laisser refroidir puis réserver au frais pendant au moins 1 heure.
C’est prêt !