Une semaine pour séduire les futurs salariés du BTP en Bourgogne Franche-Comté

Afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable et riche en emplois, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, la FFB, la CAPEB et la FRTP lancent sur tout le territoire, du 10 au 14 octobre 2022, la deuxième semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Représentant 8% de l’ensemble des salariés en Bourgogne-Franche-Comté en 2021 avec ses 51.630 salariés dans 8.740 entreprises, le secteur du BTP est l’un des premiers employeurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Connaissant des tensions de recrutement, le secteur propose pourtant des opportunités d’emploi et représente 7.930 projets de recrutement en 2022, soit une hausse de 20% par rapport à 2021. Entre le bâtiment, l’artisanat et les travaux publics, les métiers et conditions d’exercice sont très variés et la mobilisation des nouvelles technologies et les objectifs énergétiques et écologiques ouvrent de nouveaux besoins en compétences.

90 évènements en une semaine

À distance ou en présentiel, en agence ou chez des partenaires, ce sont donc plus de 90 événements qui seront organisés sur l’ensemble du territoire à l’occasion de cette deuxième semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Job-datings, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations pour faciliter la rencontre entre les professionnels, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.