Université de Franche-Comté : Thomas Buhler reçoit le prix AESOP du meilleur article scientifique européen en urbanisme

Thomas Buhler, maitre de conférence en urbanisme à l’UFR SLHS à l’Université de Franche-Comté et chercheur au laboratoire ThéMa, vient d’être récompensé pour son article « When vagueness is a strategic resource for planning actors » par le prix AESOP Best Published Paper 2022. Il est le premier français à recevoir ce prix.

Ce prix (le seul prix scientifique en urbanisme à l’échelle européenne) récompense depuis 1996 le meilleur article scientifique publié dans la cinquantaine de revues internationales de la discipline. Chacune d’entre elles choisit un article publié au cours de l’année comme candidat. Cette année, c’est donc l’article "When vagueness is a strategic resource for planning actors" publié dans Planning Theory qui a remporté les suffrages du jury international de l’AESOP.

"C'est un honneur de voir une telle proposition récompensée"

L’article du chercheur traite des discours textuels et visuels présents dans les plans d’urbanisme : "Aujourd’hui, quasiment toutes les villes du monde produisent des plans d’urbanisme qui définissent des stratégies d’aménagement du territoire pour les 10/15 années à venir. Tous les trois jours, il y a un plan de plusieurs centaines de pages qui est publié en Europe, illustre le chercheur. Nous avons donc mené des analyses par corpus, qui rassemblent plusieurs dizaines de plans, pour extraire des particularismes locaux et monter en généralité". Une méthodologie peu commune en urbanisme, qui a été soulignée par le jury.

"C’est un honneur de voir une telle proposition, autant théorique que méthodologique, récompensée. Ce prix est la preuve qu’il faut continuer d’être innovant sur les méthodes." - Thomas Buhler

Un coup de projecteur international sur les travaux de l'université de Franche-Comté

Cette reconnaissance internationale met un coup de projecteur sur les travaux de recherche en urbanisme à l’université de Franche-Comté. "Ce prix va amener une certaine lumière sur l’article, et sur les recherches que nous portons au sein du laboratoire ThéMA" explique Thomas Buhler.

Cette récompense va aussi faciliter les coopérations internationales : "On met l’université de Franche-Comté sur la carte d’Europe de la recherche en urbanisme" se réjouit le chercheur.