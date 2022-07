Victor Hugo et Rodin : le voile se lève sur un mystérieux rendez-vous à Besançon...

"Tout commence en juillet 2021. Un coup de fil à mon cabinet : Pierre Gianadda veut rencontrer la maire de Besançon pour lui faire une proposition confidentielle. Pas plus d’information ! le rendez-vous est pris en pleine période estivale. Je le reçois avec Aline Chassagne, adjointe à la culture. Nous accueillons monsieur Gianadda et son épouse, très intriguées par le message mystérieux et insolite", raconte Anne Vignot.

Elle poursuit : "Rodin, l’un des plus prestigieux sculpteurs au monde, a plusieurs fois portraité l’un des plus brillants auteurs humanistes de notre histoire humaine, Victor Hugo. Considérant comme une injustice que la ville natale de Victor Hugo ne puisse ériger un Rodin, il nous raconte avoir voulu mettre en contact le musée Rodin et le maire de l’époque au début des années 2000. Il est alors question du tombeau funéraire. L’œuvre est particulière et très onéreuse. L’opération ne se fera pas."

En 2019, rebondissement !

Un moule inédit d’un Victor Hugo par Rodin est découvert. "A l’arrivée de notre nouvelle équipe, monsieur Gianadda décide de venir à ma rencontre. Il explique la découverte d’un moule inédit et nous montre l’œuvre dans sa forme restituée. Il nous demande si nous serions d’accord pour qu’il puisse mener à bien son rêve et nous annonce un don inédit et d’une ampleur internationale pour la Ville de Besançon. Une seule exigence : un lieu prestigieux."

Sans hésiter, Anne Vignot propose que le Rodin prenne place dans le futur quartier de Saint Jacques à proximité de la Grande Bibliothèque. "C’est adopté ! Les étapes suivantes se déroulent sous sa direction. Et le géant naît de son moule en trois exemplaires. L’un numéroté I pour la fondation Gianadda à Martigny, l’autre numéroté II pour la Ville de Besançon et le dernier numéroté III pour le musée Rodin à Paris."

Immense : avec ses 2m10 et ses 250 kg. Il arrivera en octobre 2022 à Besançon.

Quelques voyages avant sa place éternelle...

"Un détail qui n’en est pas un. Les travaux de la bibliothèque ne font que commencer et le projet d’aménagement des espaces verts que nous avons acquis sont au cœur d’un quartier dont le devenir est encore aux mains du CHU. Alors Victor Hugo, comme ce monument l’illustre, aura à se déplacer dans la Ville avant de se poser là où il méritera sa place d’honneur", explique la maire.

Au moment de son arrivée, le géant sera d'abord installé dans le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie "d’où il regardera avec bienveillance la place de la Révolution", précise Anne Vignot. "L’événement est immense. L’honneur est grand et la reconnaissance infinie pour notre donateur, monsieur Gianadda."

"Combien les Bisontines et Bisontins seront fiers d’être la Cité qui fera vivre la naissance d’un immense auteur humaniste et celle d’une œuvre exceptionnelle. Associer les noms de Victor Hugo et de Rodin, grâce à la fondation Gianadda, sera un des grands moments de cette ville du XXIème siècle, là où nous continuerons à défendre les droits de l’Humanité, de l’innovation sociale et où la justice climatique sera un devoir", conclut la maire.