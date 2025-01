Voeux du préfet : ”Le Doubs est le département le plus attractif de la grande région et il doit le rester”

Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a accueilli, au sein de la préfecture à Besançon, de nombreux élu(e)s, représentant(e)s des forces de l’ordre et de l’armée, de la presse, des chef(fe)s d’entreprises, de syndicats et de cultes ainsi que d’associations du département jeudi 9 janvier 2025 pour présenter ses voeux.

Le préfet a retracé en quelques points l’année 2024 qui a été ”une année difficile, dense, éprouvante” selon ses mots. Si des évènements heureux ont participé à la vie des Doubiennes et des Doubiens comme le passage de la flamme olympique à Besançon en juin dernier, Rémi Bastille a évoqué quelques thèmes ou plutôt quelques ”passions” non sans une pointe d’humour bienvenue à l’heure du bilan et dans un climat sociétal actuel morose : ”passion politique avec des élections plus nombreuses que prévues”, ”passion animalière assurément puisque les chamois sont semble-t-il, des administrés du territoire médiatisés et des plus organisés dans la défense de leurs intérêts”, ”je ne sais dans quelle catégorie classer le patinage sur glace sur l’A36 au mois de décembre, l’intention était-elle artistique ou sportive, en tous cas ma directrice de cabinet et les équipes qui ont contribué cette nuit-là à gérer la crise, en garderont, c’est certain, un souvenir impérissable”.

Le préfet a également parlé des ”grandes fiertés nationales” de l’année écoulée avec l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été, le 80e anniversaire de la Libération et plus récemment la réouverture de Notre-Dame de Paris.

”Il ne faut pas céder à la panique, faire des efforts, ce n’est pas tout arrêter”

Rémi Bastille a également souligné et remercié l’engagement des forces de l’ordre sur le territoire en précisant que le Doubs présente un bilan de sécurité ”maîtrisé”.

Par ailleurs, le préfet n’a pas manqué d’évoquer les économies qui devront être réalisées par les institutions en 2025 pour redresser la barre de la dette publique tout en précisant qu’”il ne faut pas céder à la panique, faire des efforts, ce n’est pas tout arrêter”, a-t-il précisé avant d’ajouter que ”de nombreux projets continueront d’être co-financés par l’État”.

Le haut fonctionnaire avait également un mot pour les agricultrices et les agriculteurs du département du Doubs ”dont nous sommes fiers” en concluant de manière plus générale sur : ”le Doubs est le département le plus attractif de la grande région et il doit le rester.”