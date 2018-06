Les Vice-présidents du Département Virginie Chavey et Ludovic Fagaut, respectivement chargés des collèges et des sports, ont remis mercredi 20 juin les prix "Doubs parrainage" 2018, en présence de Jérôme Broussier, directeur départemental UNSS en charge du Doubs sud et Martine Cali, directrice départementale UNSS en charge du Doubs nord.

Les collèges récompensés cette année par le Département sont, par secteur :

Baume les Dames : collège Paul Elie Dubois (Isle-sur-le-Doubs)

Pierrefontaine-les-Varans : collège privé Sacré Cœur (Vercel)

Morteau : collège Mont Miroir (Maîche) / collège privé Saint Joseph (Maîche)

Besançon Doubs Nord : collège privé Notre Dame (Besançon) / collège Albert Camus (Besançon)

Besançon Doubs Sud : collège Victor Hugo (Besançon) / collège Voltaire (Besançon) / collège Jean Jaurès (Saint-Vit)

Pontarlier : collège La Source (Mouthe) / collège André Malraux (Pontarlier)

Montbéliard : collège Jean Bauhin (Audincourt) / collège Les Hautes Vignes (Seloncourt) / collège Les Bruyères (Valentigney) / collège privé Saint Maimboeuf (Montbéliard)

Info +