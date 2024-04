Les représentants universitaires de l'alliance européenne "STARS EU" à Besançon

Engagée depuis 2022 dans l’alliance, l’université de Franche-Comté fait partie des facultés européennes quoi souhaitent "accompagner les transitions en région et construire des universités sans frontière pour que l’enseignement supérieur et la recherche européenne s’ouvrent au monde et deviennent plus responsables", nous précise-t-on.

STARS EU = 150.000 étudiants

STARS EU représente plus de 150 000 étudiants. Elle regroupe Hanze University of Applied Sciences (Pays Bas), Polytechnic Institute of Braganca (Portugal), Bremen University of Applied Sciences (Allemagne), University of La Laguna (Espagne), Silesian University in Opava (République Tchèque), Cracow University of Technology (Pologne), University West (Suède), Aleksandër Moisiu University (Albanie) et l’université de Franche-Comté (France).

"La commission européenne, que nous remercions pour son soutien, ne s’y est pas trompée, et a récompensé notre travail commun dans le cadre de l’appel à projet Erasmus + aux Universités européennes", explique Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté en poursuivant : "Et les résultats sont là : de nombreux Blended intensive programmes déjà en cours, une dizaine de projets de recherche soutenus - et tant d’autres en préparation ! -, les premières briques d’un espace numérique commun posés, le conseil consultatif international prochainement installé, les premières mobilités étudiantes déjà en cours, des initiatives d’innovation pédagogique qui impliquent bon nombre de nos enseignants, et tant d’autres actions en préparation notamment en lien avec nos territoires et leurs acteurs socio-économiques", conclut-elle.