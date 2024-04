Bientôt le partiel blanc pour les étudiants de première année de la faculté de médecine à Besançon

Comme chaque année, le Tutorat Santé Besançon organise un examen classant blanc le 4 mai pour les Pass (Parcours accès santé spécifique) et l’après-midi du 3 mai pour les Las (Licence à accès santé). Cet évènement, plus communément appelé “partiel blanc”, totalement gratuit et accessible à tous, se déroulera dans les locaux de la faculté de médecine.

En ce printemps 2024, les étudiant(e)s en première année d’études de santé sont sur le point d’entamer la deuxième partie de leurs épreuves prévues pour mi-mai 2024. Les étudiants des filières PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) et LAS vont passer les dernières épreuves de leur année, qui font suite à la première partie tenue en décembre dernier. Cette dernière étape va permettre aux étudiants d’accéder aux études de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, métiers de la rééducation et soins infirmiers. À la fin de ces épreuves, un repos bien mérité s’offrira aux étudiants avant de pouvoir consulter les résultats d’une année si éprouvante. Ces derniers leur donneront soit directement accès à la seconde année dans la filière qu’ils auront choisis, soit à une ultime épreuve orale, soit à l’accès à une autre licence.

Se préparer au mieux pour réussir

Le Tutorat est une équipe de 73 étudiants-tuteurs en 2ème et 3ème années issues de toutes les filières de santé, recrutés par l’Université. Les tuteurs proposent un accompagnement complet, égalitaire et gratuit à destination des étudiants de première année. Depuis la pré-rentrée, le Tutorat encourage, soutient, et entraîne les PASS/LAS en organisant de nombreux évènements tels que des colles, des ED, des événements bien-être, un accompagnement personnalisé pour les mineures et d’autres évènements ponctuels. Pour boucler cette année de la meilleure des façons, les tuteurs organisent un examen classant blanc qui aura lieu la journée du 4 mai pour les PASS et l’après-midi du 3 mai pour les LAS. Cet évènement, plus communément appelé “partiel blanc”, totalement gratuit et accessible à tous, se déroulera dans les locaux de la faculté.

Cet examen blanc est une préparation au véritable examen classant qui se déroulera au sein de la faculté pour les PASS et les LAS. Les sujets proposés par les tuteurs se composent de QCMs relus et validés par l’ensemble des professeurs de la faculté qui réalisent eux-mêmes les sujets de l’examen classant. Cette journée de partiel blanc est un événement fondamental dans le semestre des étudiants. Elle leur permet non seulement de s’entraîner dans les conditions réelles, mais aussi d’obtenir un classement anonyme et représentatif puisque la grande majorité des étudiants de la promotion y participe. Assurément, ce classement permettra aux étudiants de se situer parmi tous les autres candidats de la promotion mais également d’orienter leur semaine de révisions en fonction de leurs points faibles et forts afin d’arriver préparés et sereins le jour J.

Des partiels blancs dans l'univers de Mario Kart

Cette journée, qui aura un enjeu crucial sur les jours qui suivront, est souvent appréhendée par les étudiants. Afin de limiter le stress que cette journée peut procurer, le Tutorat veille à ce que ces épreuves blanches se déroulent dans l’ambiance la plus détendue et agréable possible. Pour ce faire, les tuteurs s’assureront d’apporter une bonne humeur contagieuse, en prévoyant des moments de pause avec des activités ludiques. Les associations humanitaires des différentes filières de santé seront également présentes pour animer cet évènement. Enfin, comme chaque année, un thème différent est mis en place et, ce semestre, c'est dans l’univers de Mario Kart que viendront composer les étudiants.

