Arc jurassien franco-suisse : vers un campus transfrontalier ?

Au cours de l’année 2017, plus de 17 projets franco-suisses ont été accompagnés avec plus de 3 200 acteurs du territoire associés (étudiants, enseignants-chercheurs, personnels...).

Les chefs d’établissements s’entendent de la nécessité de développer de nouvelles ambitions et de mieux faire connaître les actions et les opportunités proposées par la Communauté du savoir. La phase actuelle de la Cds étant terminée depuis décembre 2018, les membres de la Communauté conviennent de poursuivre son développement par la mise à disposition de compétences et en renforçant leur participation financière.

Le nouveau plan triennal permettrait de développer de nouveaux outils pour soutenir la mobilité des étudiants et des chercheurs en accompagnant, via des fonds mutualisés, le montage de projets transfrontaliers en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Ce plan d’action sera aussi consacré au "renforcement de la gouvernance et d’interactions avec les réseaux de coopération voisins (EUCOR – Le Campus européen ; Alliance Campus Rhodanien)".

"Un Arc jurassien innovant et ambitieux"

La Cds se veut avant tout "un outil au service d’un Arc jurassien innovant et ambitieux, soucieux d’affirmer sa spécificité industrielle et son excellence internationale", est-il indiqué dans un communiqué. En coordination avec les autorités politiques du territoire et en partenariat avec le tissu socio-économique, la Cds vise à "développer des collaborations stratégiques pour le territoire dans les domaines « société et industrie 4.0 » et « nouveaux enjeux territoriaux » notamment en matière de développement durable."

La Communauté du savoir, c'est quoi ?

Initiée en 2012 par la CTJ, la Communauté du savoir (Cds) est constituée des établissements d’enseignement supérieur de l’Arc jurassien franco-suisse suivants : l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM), la Haute École Arc (HE-Arc), la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE), l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de Neuchâtel (UniNE) et l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

La Cds bénéficie du soutien financier des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud, de la Région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que de la Commission européenne et de la Confédération suisse, via le programme Interreg V France-Suisse.