Bloody week-end 2018 : le président du jury est…

Succédant à Philippe Nahon en 2010, Dominique Pinon en 2011, Silvia Collatina en 2012, Caroline Munro en 2013, René Manzor en 2014, Brian Yuzna en 2015, Jack Sholder en 2016, Sergio Martino en 2017, le président du Jury de la 9e édition du Festival international du film fantastique est Marcus Nispel. Il sera entouré d'autres invités prestigieux internationaux tels que Robert Kurtzman, Fred Williamson ou encore Jeff Lieberman !

Qui est-il ?

Marcus Nispel débute sa carrière dans la publicité en tant que directeur artistique. En 1984, il s'installe aux États-Unis pour y étudier grâce à l'obtention d'une bourse. Dès 1989, il signe quantité de clips publicitaires et vidéos, dont ceux de Puff Daddy, des Spice Girls, de George Michael, Janet Jackson,de Mariah Carey ou encore de la Française Mylène Farmer !

En 2003, Marcus Nispel est choisi par le producteur Michael Bay pour réaliser Massacre à la tronçonneuse, relecture nerveuse et efficace, près de trente ans après, du classique de l'horreur de Tobe Hooper. Fort de ce succès, il met en scène sa propre version du mythe de Frankenstein pour la télé américaine, puis revient au cinéma avec Pathfinder, épopée furieuse et sanglante sur la rencontre entre les Vikings et un peuple du Nouveau Monde. En 2009, Michael Bay fait à nouveau appel à Marcus Nispel pour revisiter un classique de l'horreur. Cette fois, avec Vendredi 13, relecture du film de 1980, il relance sur grand écran le célèbre tueur au masque de hockey Jason Voorhees. Deux ans plus tard, il dirige un film d'héroïc-fantasy, Conan, remake en 3D du célèbre Conan le barbare de John Milius.

