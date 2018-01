Bourgogne Franche-Comté : les habitants préfèrent encore se marier…

En chiffres, et toujours selon l'Insee Bourgogne Franche-Comté, 72,8% des couples sont mariés, 20,4% sont en union libre et 6,8% sont pacsés. En comparaison avec le reste de la France (hors Mayotte), 72,4% des couples sont mariés, 20,6% sont en union libre et 7,0% sont pacsés.

On se marie en prenant de l'âge…

Si le Pacs séduit particulièrement les moins de 40 ans, le mariage est le plus courant après 45 ans. Les unions libres sont de plus en plus rares après 55 ans.

Moins d'unions libres avec le nombre d'enfants à charge sauf dans les familles nombreuses !





L'Insee constate que le nombre de couples mariés évolue également avec le nombre d'enfants à charge : 50% des couples ayant un enfant sont mariés (16% de pacsés, 32% en union libre), 65% des couples ayant deux enfants sont mariés (10% de pacsés, 22% en union libre) et 74% des couples ayant trois enfants sont mariés (6% de pacsés, 20% en union libre).

En revanche, au-delà de quatre enfants ou plus, le nombre de couples mariés diminue légèrement (72%).

À noter également que 79% des couples sans enfants sont mariés (3% pacsés, 8% en union libre).