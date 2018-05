Bourgogne Franche-Comté : plus de 3 000 patients bénéficient des services numériques eTICSS. Qu'est-ce que c'est ?

"La bonne coordination des professionnels autour du patient est un enjeu sans cesse réaffirmé des politiques de santé, dans un double souci d’efficacité et de qualité", affirme l'ARS Bourgogne Franche-Comté dans son communiqué. C’est tout l’objet des services eTICSS, qui concernent désormais 3 000 patients en Bourgogne- Franche-Comté.

eTICSS, qu’est-ce que c’est ?

Littéralement, eTICSS signifie "eTerritoire innovant coordonné santé social". Concrètement, il s’agit de permettre par exemple à un patient en situation complexe d’être pris en charge à domicile par l’ensemble des professionnels du champ médical et social, qui pourront coordonner leur action grâce au partage d’informations rendu possible grâce à eTICSS.

La plateforme de services numériques, co-construite avec les professionnels, intègre un dossier de coordination informatisé permettant de repérer les fragilités d’un patient, d’évaluer les actions et le suivi nécessaires, et de planifier les interventions.

Un dispositif indispensable à une sortie d’hospitalisation, notamment, ou lorsque le parcours de soins est compliqué par l’interférence de difficultés sociales et d’organisation de la vie quotidienne avec les problèmes médicaux, en particulier pour les personnes isolées.

85% des bénéficiaires d’eTICSS ont plus de 70 ans

Parmi les 3 000 bénéficiaires d’eTICSS, 2/3 sont des femmes, 85% ont plus de 70 ans.

Leur cercle de soins peut compter jusqu’à une trentaine d’acteurs : professionnels, structures et aidants. Il s’élève plus fréquemment à 7 personnes et/ou organisations, dont 4 professionnels.

Les deux principaux problèmes auxquels ces patients sont confrontés tiennent à leur incapacité à réaliser les activités de base de la vie quotidienne et à leur manque de mobilité, suivis de difficultés liées au traitement médicamenteux (observance et adaptation) et à leur alimentation (déséquilibre nutritionnel).

Le bilan des actions mises en œuvre auprès des 3 000 personnes prises en charge démontre le besoin prioritaire d’interventions non médicalisées : entretien du logement, aide à la toilette, aux courses, en plus de l’aide à la prise du traitement.

L’expérimentation conduite en Saône-et-Loire est aujourd’hui déployée dans le Doubs, première étape d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la région.