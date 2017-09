Champignons en Franche-Comté : 6 conseils pour faire une bonne cueillette

1 - Préparez bien votre cueillette !

Avant de partir en balade dans la forêt avec votre panier, il est impératif de vous renseigner sur les espèces de champignons comestibles (internet, livres, application, etc.)

Si c'est votre première cueillette, faites-vous accompagné-e par un connaisseur de votre entourage ou de la fédération mycologique de l'Est.

2 - Prenez un panier osier et non un sac plastique !

Les champignons cueillis doivent être délicatement posés dans votre panier. Dans un sac en plastique, ils fermenteraient et deviendraient toxiques. Ce serait dommage…

3 - Une bonne cueillette deux jours après la pluie !

Les conditions météorologiques idéales pour la cueillette des champignons sont rassemblées dans une journée ensoleillée deux à trois jours après la pluie.

4 - Ne cueillez pas n'importe comment pour trier après !

Il est inutile et nocif pour la faune, la flore et pour vous de cueillir tous les champignons que vous croiserez. Certains animaux mangent les champignons toxiques et comestibles pour les humains. Et si vous mélangez des champignons toxiques et comestibles dans votre panier, la toxicité peut se transmettre aux comestibles.

5 - Ne cueillez pas les champignons en bord de route !

Si vous trouvez des champignons comestibles aux bords des routes, ils risquent d'être néfastes pour la santé puisqu'ils absorbent la pollution, le plomb ou encore le mercure.

6 - Faites vérifier votre cueillette !

C'est la meilleure des solutions pour ne pas cuisiner des champignons toxiques. Il suffit de se rendre chez son pharmacien ou chez un mycologue avec votre panier et ainsi vérifier que tous les champignons cueillis sont comestibles.