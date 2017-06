Cliff, le tigre de Sibérie mâle de la Citadelle de Besançon, souffre de lésions articulaires

L'animal présente des lésions articulaires chroniques au niveau de la hanche. Le scanner, réalisé dans une clinique bourguignonne, permettra "d'avoir les meilleures images possibles de l'articulation" précise la Citadelle.

"Il est à noter que le Tigre de Sibérie est une espèce rare et classée en danger sur la liste rouge des espèces menacées avec une population d’environ 600 individus à l’état sauvage dans le monde. Le Muséum de Besançon est fortement impliqué pour sa conservation, d’autant plus que Cliff est doté du patrimoine génétique le plus intéressant au niveau européen de cette espèce" conclut la citadelle.