"Course en Cours" : des collégiens et des lycéens concourent avec leur mini-voiture

Au programme de la journée : présentation des stands de chaque équipe, soutenance orale, contrôle conformité des bolides, tests sur piste...

L’entrainement a été long pour ces onze équipe issues des collèges de de l’Arc (Dole) et Diderot (Besançon) et du lycée Jules Haag (Besançon). Durant toute l’année scolaire et avec l’aide de professeurs et d’étudiants tuteurs, les élèves ont imaginé et conçu leur voiturette de course mais aussi une écurie et un stand.

Pour gagner la finale, les équipes ont du travailler sur divers critères tels que l’originalité de leur véhicule, son éco-conception, l’identité de l’équipe ou le marketing. Elles doivent aussi inclure dans leur projet des thématiques contemporaines telles que le développement durable.

Ce concours permet aux futurs étudiants de découvrir les métiers scientifiques et technologiques.

Courir contre Dassault et Renault

La victoire a été remportée par les Ze-Mete-Or du collège de l’Arc à Dole. Ils pourront prétendre à la finale nationale, le Grand prix des collèges et lycées.

Le 7 juin, l’équipe devra donc remettre sa voiturette sur la piste face aux lauréats des autres académies mais aussi face à celles de Dassault et Renault, les initiateurs du projet.

Classement :