Des élèves du lycée Pasteur jouent les enseignants pour les maternelles…

Le But ? " Sortir des sentiers battus pour ouvrir de nouvelles perspectives afin d’enrichir la connaissance de la langue, de la culture germanique" précise un enseignant.

"L'apprentissage par les pairs"

"Mobiliser, dynamiser, mettre en projet, surprendre, multiplier les opportunités d’une manipulation du vocabulaire pour optimiser son intégration" telles sont les notions visées par les enseignants de l'école maternelle à l'initiative du projet.

"Un travail est dès lors mené auprès des lycéens pour les former à l’animation des jeux traditionnels auprès des élèves de maternelle. L’apprentissage par les pairs, un levier puissant pour son optimisation. Au terme de trois semaines de mise en situation sur des ateliers ciblés, vécues au lycée Pasteur, les lycéens sont amenés à investir in situ, l’école maternelle et à animer les situations en prise directe avec les enfants de maternelle".

Quel résultat ?

Les élèves de première, de terminale et de seconde de l'option de la section européenne DNL/EPS Allemand ont participé à l'expérience. L’investissement des lycéens a été "irréprochable sur ces deux journées" et "a largement contribué au succès de cette expérimentation, sous les yeux des conseillers pédagogique et chargé de mission à l'enseignement des langues, qui ont salué l’initiative" explique les enseignants.

Au total, plus de 80 élèves de maternelle ont pu bénéficier des animations laissant à chacun, petits et grands, "d'excellents souvenirs, qui participeront à coup sûr, à essaimer les graines d’une envie commune : favoriser les échanges, émanciper, ouvrir des horizons par l’appropriation des langues", concluent-ils.