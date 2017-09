Fermeture d'une classe à l'école Fontaine-Ecu : les parents d'élèves bloqueront l'établissement jeudi

Malgré l'occupation de l'école Fontaine-Ecu par une quarantaine de parents d'élèves toute la matinée du lundi 4 septembre pour demander l'ouverture d'une classe, l'Inspection académique a décidé de valider la fermeture d'une classe.

"L’accueil des tout-petits est une priorité nationale"

"L’effectif de l’école est à ce jour de 29 enfants par classe, divisées chacune en deux niveaux (petits/moyens et moyens/grands). Sept tout-petits ont été refusés le matin même de la rentrée ! Alors que l’accueil des tout-petits est une priorité nationale", souligne les délégués de parents d'élèves. "Il est évident que ces conditions ne permettront pas aux deux enseignantes d’effectuer un enseignement dans de bonnes conditions."

Des livraisons de constructions nouvelles sont encore prévues prochainement dans le quartier laissant présager de nouveaux arrivants à l’école en cours d’année.

"Ils s’étaient engagé à ne pas fermer une classe"

"Nous, représentants des parents d’élèves, souhaitons faire entendre notre incompréhension et notre mécontentement auprès de la mairie et du rectorat. En tant que parents d’élèves nous avions rencontrés le vendredi 31 mars dernier à l’inspection de l'Education nationale, l’inspecteur d’Académie et Mme Guillemin, responsables en charge de l’éducation à la ville. Ils ne se sont pas prononcés pour la suite mais s’étaient engagés à ne pas fermer une classe si les effectifs étaient de 27-28 par classe. Ce qui n’a pas été respecté."

"65 élèves à ce jour qui sont inscrits dans cette école'"

"Soucieux de l’avenir de nos enfants, c’est pour que l’école continue d’exister avec du sens que" les délégués de parents d'élèves demandent à l’Inspection Académique la réouverture d’une classe à l’école maternelle Fontaine Ecu. "Si nous nous en tenons aux chiffres c’est donc au total 65 élèves à ce jour qui sont inscrits dans cette école avec les 7 tout-petits, nécessitant la réouverture de cette classe."

Dès demain matin, mercredi 7 septembre, les parents d’élèves se mobiliseront dans l’école afin de protester contre la fermeture de classe validée par l’Inspecteur de l’Education Nationale.