Collège Diderot-Voltaire : un rassemblement devant le conseil départemental du Doubs prévu ce mercredi

Suite aux discussions sur l'éventuelle fusion du collège Voltaire et Diderot à Besançon, le "collectif pour une réelle mixité sociale" (parents du collège Voltaire, du collège Diderot, des parents des écoles du secteur, des professeurs des collèges Diderot et Voltaire ainsi que des professeurs des écoles de Planoise et des villages du secteur) souhaite "faire entendre ses demandes" et appelle à un rassemblement devant le conseil départemental du Doubs mercredi 7 février 2018 à 14h. . L'idée était de regrouper les élèves par niveaux : 6e et 5e à Voltaire et 4e et 3e à Diderot.