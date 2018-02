Cette année, les visiteurs pourront découvrir les locaux de l'école, du collège et du lycée grâce à des ateliers animés par les élèves. "L'idée est de mettre les élèves en action pour montrer ce qu'ils font toute l'année et pas uniquement en parler", précise le directeur. "C'est aussi montrer que notre groupe scolaire est à échelle humaine : on connaît les élèves par leur prénom, ce ne sont pas des inconnus. Il y a une approche humaniste et bienveillante".

De plus, toutes les formations seront renseignées lors des rencontres avec les membres du personnel enseignant et administratif ainsi que les nouveautés !

Des établissements à la pointe de la technologie !

Depuis la rentrée 2016, le groupe scolaire bisontin s'est doté des dernières technologies pour les intégrer à tous les programmes scolaires enseignés. "C'est ce qui nous caractérise vraiment que ce soit à l'école, au collège ou au lycée", précise Monsieur Couillaud.

Une vingtaine d'ordinateurs sont à disposition des élèves, quelle que soit la section. Au collège, des ordinateurs portables, des tablettes, et des tableaux interactifs font de cet établissement un collège 2.0. Enfin, une imprimante 3D est disponible dans le FabLab à laquelle des élèves ont accès. Le WIFI est également partout !

Une école basée sur le travail en groupe et la manipulation

L'école Sainte Famille se démarque grâce à un apprentissage différent de ce dont à l'habitude de voir : une nouvelle salle de pédagogie active a été installée pour permettre aux élèves de travailler en collaboration sur des ilots grâce à un mobilier spécifique. Le travail par "manipulation" est également un maître mot, "de façon à donner du concret à nos élèves".

Truc en + : accueil à partir de 2 ans. Ateliers tous les midis dans les domaines artistiques, sportifs, culinaires et culturels. Garderie et aide aux devoirs le soir jusqu'à 18 heures. Les élèves de l'école ont un accès prioritaire au collège Ste Ursule.

Un collège qui mise sur" l'accompagnement personnalisé et la pédagogie active"

Ce collège, à taille humaine (une centaine d'élèves) permet aux enseignants d'assurer un accompagnement personnalisé. "Tout est mis en place pour s'occuper des élèves qui ont des besoins particuliers, mais aussi de ceux qui ont de solides acquis pouvant effectuer des travaux approfondis", explique Martial Couillaud.

Par exemple, certains élèves de la 6e à la 3e font partie d'un groupe d'experts pour "Relever le défi Sainte Ursule" ou encore, ils peuvent accéder au FabLab avec une imprimante 3D, une carte de programmation, etc. "En ce moment, ils fabriquent une console de jeu qu'ils apprennent à programmer par eux-mêmes. Ici, on veut vraiment donner du sens aux apprentissages", souligne le chef d'établissement.

Les élèves fabriquent, expérimentent et lorsqu'ils ont besoin de connaissances pour aller plus loin, ils font leurs propres recherches sur internet ou font appel à la ressource professorale.

De plus, la pédagogie dite "active" permet aux élèves de "donner un sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils apprennent", précise Martial Couillaud qui croit également ne l'apprentissage collaboratif. Il s'agit du partage des savoirs et des compétences des élèves pour réaliser une tâche commune.

Les nouveautés : le collège Ste Ursule n'oublie pas le sport et les arts puisqu'une nouvelle chorale regroupant des adultes et des élèves s'est développée depuis la rentrée 2017. Une nouvelle section sportive badminton en partenariat avec le club le Volant Bisontin a vu le jeu en septembre dernier. Cette section est ouverte à tous les élèves du collège après tests de sélection.

Un lycée professionnel "dans le souci de l'épanouissement de chacun"

Le lycée professionnel Sainte Famille offre deux CAP : CAP employé de commerce et CAP assistant technique en milieu familial ou collectif. Du côté des Bac pro, le lycée propose quatre filières : services et soins à la personne, commerce/relations client, gestion administration, accompagnement social/animation.

"Pour adapter le contenu de chaque filière à la réalité d'aujourd'hui, une réalité numérique, nous développons l'usage de la tablette et des ordinateurs pour préparer nos jeunes au monde de demain", nous explique Martial Couillaud. "Notre équipe d'enseignant s'assure de la réussite de chaque élève avec bienveillance, dans le souci de l'épanouissement de chacun", ajoute-t-il.

Dans les matières professionnelles, le lycée met tout en œuvre pour que l'apprentissage soit en lien direct avec les compétences professionnelles à développer. Des stages en entreprises, encadrés conjointement par les professionnels et les enseignants permettent aux élèves de mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus.

La grande nouveauté : pour le collège et le lycée, le groupe scolaire a installé un pôle des services éducatifs afin de répondre aux besoins d'autonomie des jeunes. "Durant leur temps libre, ils peuvent évoluer librement entre le CDI, le foyer, la salle multimédia ou la salle de travail", explique le chef d'établissement. "Dans cette dernière, ils peuvent être aidés par une enseignante pour du soutien particulier ou simplement y venir pour travailler au calme."

Centre de formation : un nouveau CAP et des préparations de concours

Depuis 2017, le centre de formation propose un nouveau CAP Accompagnement éducatif de la petite enfance. Il offre également deux préparations de concours :

ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle)

Aide-soignant – auxiliaire de puéricultrice – ambulancier

Le centre de formation prépare également la certification TOEIC (référence en matière d'évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel) et la certification PCIE (passeport de compétences informatique européen).

Un internat, "La Résidence", où l'élève se sent un peu comme chez lui…

Le groupe scolaire Sainte Famille – Sainte Ursule a souhaité développer un concept où l'élève puisse se sentir un peu comme chez lui. "Un encadrement adapté et des règles de vie particulières favorisent l'apprentissage de l'autonomie", indique Martial Couillaud.

Truc en + : des activités et des sorties sont organisées le soir ou le mercredi après-midi. La proximité immédiate du tramway favorise les déplacements vers le centre-ville et la gare SNCF.

Infos +

Le groupe scolaire Ste Famille – Ste Ursule compte aujourd'hui plus de 520 élèves : environ 200 à l'école, une centaine au collège et 220 au lycée. Enfin, 36 élèves vivent à l'internat.

Infos pratiques