Les mystères des label BIO : que cachent vraiment toutes ces petites logos ?

Dans le cadre de son programme d'activités, la Maison de l'environnement de Franche-comté (MEFC) organise en juin plusieurs ateliers autour de la "Consom'action", dont un atelier consacré aux labels BIO, le Mardi 13 juin 2017 à 18h30 à Besançon.

Dans une démarche d’achats écolos et solidaires, les certifications et labels se multipliant, il est parfois difficile de s’y retrouver. Nous vous dévoilerons donc ici les mystères de la labélisation bio et tenterons de vous transmettre quelques repères fiables permettant d’évoluer sereinement dans la jungle des labels. En fin de séance, repartez avec votre guide personnalisé des labels écolos-équitables !

Atelier proposé par la Maison de l'environnement de Franche-Comté et animé par France Nature Environnement Doubs, gratuit sur inscription via le site internet www.maison-environnement-franchecomte.fr.

Les ateliers de la Maison de l'environnement prennent une pause en juillet-août, mais redémarrent dès septembre avec un nouveau programme à retrouver très bientôt sur le site !

Info +