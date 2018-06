Quoi de neuf au festival Livres dans la Boucle 2018 à Besançon ?

Après une édition 2017 couronnée de succès grâce notamment aux 27 000 visiteurs, 200 auteurs présents, 70 rencontres, 8 000 livres vendus par les libraires présents et aux 300 000€ estimés de retombées économiques pour le territoire grand bisontin, la 3e édition de Livres dans la Boucle place la barre haute. Cette année, le président du festival n'est autre que l'écrivain et académicien Goncourt Philippe Claudel.

Le café littéraire change légèrement de place…

Les organisateurs de l'évènement ont écouté les critiques qui leur ont été communiquées l'an dernier : "le café littéraire ne doit plus être au même endroit que le salon", "ça fait trop de bruit", "les visiteurs et les auteurs ne s'entendent pas parler", etc.

Le café littéraire sera finalement situé à côté du chapiteau principal.

Deux têtes d'affiche prometteuses…

A la manière des interventions de Philippe Besson en 2016 et de l'écrivain américain David Vann en 2017, le président du festival Philippe Claudel sera associé à la programmation de la 3e édition de Livres dans la Boucle. Il publie son premier roman en 1999, Meuse l'oubli où il évoque avec pudeur la mort de ceux que l'aime et la souffrance qui en résulte. Continuant sur sa lancée d'écrivain, il publie régulièrement nouvelles, essais et romans à succès parmi lesquels Les âmes grises (prix Renaudot 2003), Le rapport de Brodeck (prix Goncourt des lycéens 2007), La petite fille de Monsieur Linh ou L'Archipel du chien en mars 2018.

À la fois romancier et cinéaste, l'écrivain et académicien Goncourt construira sa carte blanche autour de la littérature et cinéma en présence d'auteurs et d'artistes français.

Le "grand invité" est Danny Laferrière de l'Académie française. Depuis son premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, salué par une reconnaissance immédiate à L'art presque perdu de ne rien faire, en passant par L'énigme du retour – prix Médicis en 2009 -, Dany Laferrière a construit une ouvre qui lui a valu son élection à l'Académie française en 2017.

En septembre 2018, paraîtra Pays sans chapeau (Zulma), une enquête drôle et poétique qui oscille entre l'émotion du retour au pays et la magie des dieux cachés.

Le meilleur de la rentrée littéraire…

Comme en 2016 et 2017, le prix Goncourt sera-t-il attribué à l'un des invités de Livres dans la Boucle ? Parmi les 450 écrivains de la rentrée littéraire, lequel se distinguera pour obtenir l'un des grands prix littéraires d'automne ?

Les auteur-e-s qui seront présent-e-s à Livres dans la Boucle en 2018 sont :

Adrien Bosc ;

Anne-Marie Garat ;

Guy Bolet ;

Christophe Boltanski ;

Gwenaëlle Aubry ;

Gauz ;

Etc.

Terres d'Europe : Irlande

Cette année, le festival bisontin accueillera des écrivain-e-s européens et plus particulièrement irlandais . Les auteur-e-s qui seront présents en 2018 :

Sara Baume ;

Claire-Louise Bennett ;

John Boyne ;

Eimear Mcbride ;

Ian McDonald.

Du côté des polars et romans noirs…

Livres dans la Boucle souhaite élargir sa programmation au-delà de la rentrée littéraire en invitant des auteur-e-s de polars, thrillers et romans noirs. Stars des librairies, DOA et Olivier Barde-Cabuçon représenteront cette année ce genre pendant la manifestation bisontine.

La musique au cœur de la littérature…

La musique et la littérature sont des arts loin d'être incompatibles. Les rendez-vous de Livres dans la Boucle le prouvent.

À l’occasion de la publication de son nouveau livre (Cinquante ans de questionnement (Éric Tanguy/Nathalie Krafft – éditions Aedam Musicae – 2018), Éric Tanguy rencontre son ami Michel Onfray (qui a préfacé l’ouvrage) pour une heure d’échanges. Leurs propos seront illustrés par deux grandes artistes, la mezzo Albane Carrère et Suzana Bartal au piano. Au programme, des compositeurs qu’affectionne Éric Tanguy, mais aussi deux de ses œuvres pour voix et piano, dont une création mondiale.

Vendredi 14 septembre à 18h - Auditorium J. Kreisler, Cité des Arts

Mélodies de Jean Sibélius, Claude Debussy, Ivor Gurney, Francis Poulenc, Éric Satie

Création mondiale d’une mélodie d’Éric Tanguy, sur un texte original de Michel Onfray

Les nouveautés de la littérature régionale…

Pas moins de 38 maisons d'édition de Bourgogne Franche-Comté seront représentées les 14, 15 et 16 septembre prochains :

Æncrages & Co

Atelier des Noyers

Bamboo édition

Blancs Volants éditions

Chocolat ! Jeunesse

Crapaud Sucre

Editions Cêtre

Editions Coxigrue

Editions de la Boucle

Editions de la Passerelle

Editions de la Renarde Rouge

Editions de l'Armançon

Editions du Chemin de fer

Editions du Citron Bleu

Editions du Sekoya

Editions Mutine

Editions Perspective

Editions Potentille

Editions Raisin et Passions

Eveil & Découvertes

Grimalbert Polymédia

La clé à Molette

La clef d'argent

La Lanterne Magique

La Tête à l'envers

L'Atelier du Grand Tétras

Le Jardin des Mots

Le Murmure

Le Pont du Change

Les Editions du lion

Les Solitaires Intempestifs

L'Escargot Savant

Mêta-Jura

Migrilude

Olivier Morattel éditeur

P.I. sage intérieur

Rhubarbe

Terres en vues

