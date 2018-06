MissingType : nouvelle campagne pour le don du sang

Collecte événementielle mercredi 13 & jeudi 14 juin, de 11h à 19h, place de la Révolution Deux jours de collecte rythmés par des animations pour petits et grands : structure gonflable, magicien, atelier bien être, bar à smoothie, animations musicales, collation améliorée…

Pas libre les 13 et 14 juin ? La maison du don de Besançon, vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h aux Hauts du Chazal –.en contrebas du CHRU Minjoz (accès bus ligne 14,arrêt Dolto, et tram, station UFR médecine - parking réservé aux donneurs de sang).

Micropolis Besançon se mobilise

Du 11 au 17 juin, Micropolis vit à l’heure de #MissingType et masque les lettres "A", "B", "O", correspondant aux lettres des différents groupes sanguins, sur notre logo et nos réseaux sociaux.