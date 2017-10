Octobre rose : Voyage au cœur du sein place de la Révolution

"Voyage au cœur du sein" est un dispositif mêlant art et médecine au service de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Cette structure gonflable de 300 m2 est installée ce lundi 2 octobre 2017 jusqu'à 18h place de la révolution pour le lancement du mois "Octobre Rose" en Franche-Comté.

Le premier sein se veut une illustration anatomique de l'intérieur d'une poitrine avec des lobules, adipocytes, ganglions, etc. Chaque élément s'éclaire d'une couleur différente pour montrer comment peut se développer une tumeur. Au centre du sein, sur 34m2, une table lumineuse explique les différents stades de cancer, l'évolution des lésions et les solutions thérapeutiques…

Le voyage se poursuit dans le second sein où le visiteur est immergé au cœur d'une radiographie avec une projection vidéo au sommet. Un film agrémenté du témoignage d'Alice qui explique son parcours, de l'annonce du cancer au traitement… jusqu'à la guérison.

Car Arlette Le Mouel insiste. "Plus on va dépister une toute petite lésion qui ne se sent même pas, plus les chances de guérison sont élevées dans 9 cas sur 10 ! Et les traitements seront beaucoup moins lourd avec une meilleure qualité de vie… " explique la présidente de l'Adeca, qui est aussi radiologue et qui invite les femmes recevant un courrier pour ce faire dépister de prendre rendez-vous avec un avantage conséquent pour ce dépistage dit "organisé", c'est qu'il permet une deuxième lecture.

En 2016, sur 50.000 mammographies réalisées suite au courrier envoyé par l'Adeca, 388 cancers ont été diagnostiqués en Franche-Comté dont onze grâce à la deuxième lecture…