Olympiades des métiers : suivez les sélections régionales !

Cet événement permettra de faire découvrir 45 métiers "au public et en direct", explique le Région. Quatre salons recevront les participants pour les sélections en Bourgogne-Franche-Comté : le salon Smile à Andelnans, le salon Apprentissimo à Dijon, le salon "fiers d'être apprentis" de Vesoul et enfin le salon "fiers d'être apprentis" d'Auxerre.

Voici les événements en détails :

SELECTIONS ORGANISEES AU SEIN DE SALONS

Epreuves ouvertes au public Salon SMILE

Parc Expo AtraXion

Andelnans

Territoire de BELFORT 20-21-22 mars 9h-17h Industrie Chaudronnerie Contrôle industriel DAO dessin industriel Fraisage Soudage Tournage Salon Apprentissimo

Parc des expositions

DIJON 27-28 mars 10h-18h BTP Aménagement urbain et réseaux de canalisations Carrelage Charpente Construction béton armé Couverture métallique Ebénisterie Installation électrique Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture et décoration Plâtrerie et construction sèche Plomberie et chauffage Taille de pierre Végétal Art floral Horticulture Jardinier-Paysagiste Communication et Numérique Administration des systèmes et des réseaux informatiques Salon "Fiers d'être apprentis"

Parc des expositions

VESOUL 30-31 mars 9h-17h Service Aide à la personne Coiffure Mode et création Soins esthétiques Métiers de la propreté Salon "Fiers d'être apprentis"

Parc des expositions

AUXERRE 30-31 mars 9h30-17h Alimentation Boulangerie Cuisine Pâtisserie confiserie Service en salle Boucherie

Les Olympiades des Métiers : Pour qui ? Pour quoi ?

Cette compétition, exceptionnelle à plus d’un titre, permet à des jeunes issus de tous horizons (apprentis, lycéens professionnels, étudiants, salariés…) de se mesurer autour de leur savoir-faire, et ce dans une cinquantaine de catégories. Chaque candidat doit réaliser, en un temps limité et en public, une série d’épreuves techniques liées à son métier.

Les jeunes qui participent aux Olympiades doivent avoir moins de 23 ans l’année du concours international (voire 25 ans pour certains métiers). Le candidat doit habiter et/ou être formé et/ou être salarié dans la région où il s’inscrit.

