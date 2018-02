Pour le directeur général du CFA bâtiment Franche-Comté, il y a encore trop peu de jeunes qui se présentent ou choisissent le CFA. Un premier facteur entre en jeu, celui de la crise des entreprises entre 2008 et 2016. Une reprise avait alors suivi en 2017, mais sans que les candidatures d'apprentis ne se bousculent au portillon : "entre octobre et décembre les entreprises ont cherché des apprentis et seulement dix personnes se sont présentées. Il y a bien un malaise dans le système français", souligne-t-il.

"Il ne faut pas voir peur de choisir cette voie"

Selon Rémy Laurent, président de la CCI de Bourgogne-Franche-Comté, il est "important" de mettre en avant l'apprentissage qu'il juge comme "une filière d'excellence". Michel Chamouton, président de la CRMA Bourgogne-Franche-Comté, fait le même constat et se dit "attaché aux valeurs l'apprentissage". Il précise notamment qu'il "ne faut pas avoir peur de choisir cette voie".

Info +