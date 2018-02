Réforme du lycée : un appel à la grève le 14 février 2018

Une assemblée générale s'est déroulée le 8 février 2018 à l'UFR SLHS dans le but de "continuer l'organisation et le futur de la mobilisation contre les réformes du baccalauréat, des études supérieures et la plateforme ParcourSup", précise-t-on dans un communiqué de l'AMEB. Un appel à la grève est lancé pour le mercredi 14 février.