Trois radars vandalisés dans le Doubs

Vers 14h35, la gendarmerie a constaté la dégradation d'un radar fixe implanté en bordure de la RD 437 à Montflovin. . La vitre et les côtés de l’appareil ont été recouverts de peinture noire et le chiffre "80 " barré se trouvait sur un côté.



À Liebvillers et Montandon, deux radars fixes ont été peint dans une période indéterminée. Ils se trouvaient sur la RD 437. Ils ont été partiellement recouverts de peinture grise sur la face avant. Un "90" et un smiley ont été respectivement tagués sur la face côté route et sur l’arrière, indique la gendarmerie.