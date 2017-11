Une montre Lip vue au poignet du Premier ministre...

Montres Lip de Brigitte Macron à Jean-Louis Fousseret en passant par Édouard Philippe…

Dimanche 5 novembre, les téléspectateurs qui ont regardé l'émission Au Tableau ! sur C8 avec le Premier ministre comme invité interrogé par les élèves, auront peut être constaté qu'il portait une montre Lip. Et il n'est pas le seul. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, en porte également une, le modèle Churchill plus précisément. "Nous l'avions vue porter une montre Lip, du coup, nous lui avons envoyé un petit mot et offert une autre", nous confie le responsable du développement.

Quant à Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, il possède l'un des 150 exemplaires du modèle collector du 150e anniversaire de Lip.

Pierre-Alain Bérart nous explique d'emblée que "C'est vrai que la marque Lip est un peu portée par les politiques, car c'est une montre historique, c'est une marque qui a été emblématique à travers le conflit social qui avait dans les années 70 enflammé la ville de Besançon et qui a beaucoup été débattu et repris en exemple. C'était la première fois dans un conflit social que les choses évoluaient vers une prise des stocks et une volonté des ouvriers de continuer de faire exister l'entreprise."

Toutefois, "je ne savais pas que notre Premier ministre en avait une".

De la fierté ? "Ces produits on les aime. Quand on voit une montre au poignet de quelqu'un ça nous fait plaisir et encore plus lorsque c'est une personnalité politique, car il l'ont choisie, c'est une volonté de leur part de porter du made in France", explique Pierre-Alain Bérart.

