"Sous Marinier", la première montre Lip dessinée et créée à Besançon

"C'est une montre délicieusement retro années 60-70 avec un galbe parfait, qui est esthétiquement et particulièrement belle", nous confie Pierre-Alain Bérart, responsable du développement de la marque Lip.

Les caractéristiques de la Sous Marinier :

Montre de plongée (étanchéité jusqu'à 200 m)

Boîtier en acier

Lunette unidirectionnelle extérieure

Mouvement automatique japonais (Myota)

Verre minéral

Bracelet en acier massif 316 L

Fermoir à boucle déployante

Fond vissé qui permet l'étanchéité

Couronne "remontoir" vissée

Aiguilles visibles à la nuit

Écologique

Unisexe

Les trucs en + "unique au monde" :

La date est indiquée en français !

Elle se recharge toute seule grâce à une masselotte à l'intérieur du mouvement : le simple fait de porter la montre au poignet permet à la masselotte d'être mobile et de recharger la montre. "Ça fait partie des choses les plus écologiques du monde sauf si on laisse la montre au fond d'une armoire…", précise Pierre-Alain Bérart.

Montres Lip de Brigitte Macron à Jean-Louis Fousseret en passant par Édouard Philippe…

Dimanche 5 novembre, les téléspectateurs qui ont regardé l'émission Au Tableau ! sur C8 avec le Premier ministre comme invité interrogé par les élèves, auront peut être constaté qu'il portait une montre Lip. Et il n'est pas le seul. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, en porte également une, le modèle Churchill plus précisément. "Nous l'avions vue porter une montre Lip, du coup, nous lui avons envoyé un petit mot et offert une autre", nous confie le responsable du développement.

Quant à Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, il possède l'un des 150 exemplaires du modèle collector du 150e anniversaire de Lip.

Infos +