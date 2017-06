Vieille Matériaux ouvre ses portes au public et aux professionnels le 10 juin 2017 !

Après 54 ans installée rue du Tertre à Etalans, l'entreprise Vieille Matériaux a déménagé dans la zone d'activités de la croix de Pierre, au 1, rue des Planches à Etalans. Objectif : "proposer une plus grande superficie, créer un vaste showroom neuf et fonctionnel pour mettre en valeurs les produits de nos fournisseurs et les faire découvrir à nos clients et mettre en place un espace libre-service" (voir photos ci-contre), nous explique Sébastien Choulet, directeur commercial de la société Vieille Matériaux.

À la découverte des spécialités de Vieille Matériaux…

Toutes les familles de matériaux seront en exposition lors de ces portes ouvertes : assainissement, gros œuvre, couverture, charpente, menuiserie intérieure et extérieure, isolation, cloison, ou encore carrelage-faïence, enduit-façade, environnement extérieur, quincaillerie ou encore bloc de Chanvre. "Sans oublier les deux nouvelles familles récemment arrivées en magasin : l'étanchéité et la filière Bois", précise Sébastien Choulet.

Une trentaine de fournisseurs pourront répondre aux questions des visiteurs et certains proposeront des démonstrations de leurs matériaux tels que l'outillage électroportatif (perceuses, visseuses, tronçonneuses, etc.) ou encore d'enduit.

Des animations pour petits et grands

Pendant que les parents ou grands-parents découvriront les expositions et démonstrations de matériaux, les enfants pourront s'amuser dans des structures gonflables de la forme d'un dinosaure !

Pour les plus grands, il sera possible de pratiquer le saut à l'élastique depuis une grue d'une hauteur de 60 mètres.

À propos de Vieille Matériaux…

Crée au début des années 60 par René Vieille, l'activité de fabrication de blocs de béton est venue s'adjoindre à celle du transport existant depuis une quinzaine d'années. Dans les années 1975, la conjoncture difficile dans le domaine du bloc béton, inciter la direction à mettre en place une activité de négoce de matériaux complémentaire. Durant ce temps, l'activité transport public fût arrêtée pour ne réaliser que celle propre à la Vieille Matériaux. Les deux activités de fabrication de produits béton et négoce de matériaux réunis, entraîneront un développement important qui a permis de réaliser fin 1987, l'investissement stratégique de l'usine de fabrication située à Mérey sous Montrond.

L'absence de point de vente des produits sur le secteur de Clerval fût comblée en 1998 par la reprise de Trimaille à Clerval et a permis à la société d'améliorer sa représentativité dans la profession du négoce. Il a fallu attendre début 2009 pour poursuivre la stratégie de développement d'une part, sur le plateau de Maîche, où l'entreprise a repris le dépôt "Tout Faire" (Maîche Matériaux) et l'entrée au capital de la société Exincourt Béton à Mathay.

Son PDG actuel est Sébastien Vieille, fils de Bernard Vieille, lui-même fils de René Vieille.

Depuis le 3 janvier 2017, Vieille Matériaux est installé dans la zone d'activité de la croix de Pierre à Etalans pour s'agrandir et se moderniser. Elle emploie une cinquantaine de salariés. Son chiffre d'affaire est d'environ 21 millions d'euros.

Infos +