13 novembre : Laurent Nuñez appelle les préfets à une vigilance accrue

Face à "la menace terroriste" qui "demeure à un niveau élevé sur notre territoire" et dans "un contexte de tensions intérieures et internationales", le ministre demande, dans ce document envoyé vendredi, une attention renforcée.

Cette vigilance accrue doit notamment concerner les salles de concert ainsi que les manifestations festives d’ampleur. Ces lieux devront bénéficier d’un "dispositif adapté" et d’une "attention particulière" de la part des forces de sécurité intérieure et des militaires engagés dans l’opération Sentinelle.

Le télégramme évoque également un risque "d’ingérence étrangère", le ministre appelant à surveiller "toute tentative" qui chercherait à exploiter l’organisation des commémorations. Les mesures de sécurité renforcées s’appliqueront du 10 au 16 novembre.

Le 13 novembre 2015, une série d’attentats coordonnés menée par des commandos du groupe État islamique avait frappé la région parisienne : le Stade de France à Saint-Denis, plusieurs terrasses de café, ainsi que la salle de spectacle du Bataclan. Ces attaques avaient fait 132 morts et 493 blessés.