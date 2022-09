16e édition du concours régional de l’économie sociale et solidaire : les inscriptions sont ouvertes

Cette année, pour la 16e édition, la Région Bourgogne-Franche-Comté organise le concours régional de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes une association, une entreprise et vous portez un projet ou une initiative conforme aux valeurs de l'économie sociale et solidaire ? Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 octobre !

Vous êtes une association, une entreprise et vous portez un projet ou une initiative conforme aux valeurs de l'économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté ?

Cette année encore et pour la 16e édition, la Région organise le concours régional de l'économie sociale et solidaire dans le but de valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes, porteuses de valeurs et des succès de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne-Franche-Comté.

Par cette démarche, la Région souhaite distinguer des projets dans le domaine de l'ESS, situés en Bourgogne-Franche-Comté et mis en place depuis au moins un an ou en projet, et ainsi encourager le développement de l'ESS sur son territoire.

Six prix seront décernés

Avec une dotation globale de 22 000 euros octroyée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, six prix seront décernés : cinq prix de 4 000 euros et un prix "coup de cœur du jury" pour un projet en développement de 2 000 euros.

Pour présenter votre candidature, tout se passe en ligne. Vous avez jusqu'au 5 octobre 2022 !