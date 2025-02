4 nominations aux Césars pour le film Vingt Dieux

Tournée en Franche-Comté, le premier long métrage de Louise Courvoisier, Vingt Dieux concourra dans quatre catégories dont celui de meilleur premier film pour la réalisatrice jurassienne.

Vingt Dieux est également nommé dans les catégories de meilleur scénario original et meilleure musique originale. Une belle récompense pour ce film composé exclusivement d’acteurs non professionnels et francs-comtois d’autant plus que parmi eux, l’agricultrice haut-saônoise Maïwène Barthelemy concourra pour le titre de meilleure révélation féminine.

Autre satisfaction pour la Franche-Comté, le Belfortain Tahar Rahim est également nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son interprétation d’Aznavour dans le film du même nom.

Les nominations du film Vingt Dieux aux Césars :