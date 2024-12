À Besançon, Eat salad a ouvert ses portes au coeur de la Boucle

Déjà très présente dans l’Ouest de la France, l’enseigne s’implante à l’Est et entend bousculer la restauration rapide en proposant d’un "fast-good", une "alternative saine et gourmande, permettant de créer sur-mesure des salades, wrap, plat chaud ou dessert. Ce concept allie à la fois santé et gourmandise, et répond aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante"précise le communiqué de la marque.

Aux commandes de ce nouveau franchisé, Nicolai Platret, golfeur professionnel addict au sport de haut niveau et aux challenges, possède déjà les restaurants Eat Salad de Lille et de Dijon Ahuy, ouverts respectivement en juin 2024 et septembre 2020. Ravi du succès rencontré pour ses premiers restaurants, il a cette fois choisi la capitale comtoise pour implanter son nouveau restaurant : "ouvrir à Besançon était une évidence. Cette ville dynamique, à la fois historique et moderne, offre un cadre idéal pour notre concept de restauration saine et personnalisable. Nous sommes fiers de continuer à développer Eat Salad dans cette belle région et impatients de proposer à nos clients bisontins une expérience unique, mêlant saveurs et convivialité".

Un emplacement central et stratégique

Situé au cœur du centre historique de Besançon, dans le quartier emblématique de la Boucle, le restaurant Eat Salad s'est installé sur la place du 8 Septembre.

Avec cet emplacement central et facilement accessible, Eat Salad ambitionne "de devenir une référence locale, offrant une expérience unique à ses clients tout en s'intégrant parfaitement dans ce lieu chargé d'histoire et de vie".

Le restaurant propose avant tout des plats à emporter, des commandes click and collect ainsi que la livraison avec Uber Eats et Deliveroo. Il disposera dès les beaux jours d’une terrasse d’une quarantaine de places assises, en complément de l’espace intérieur plus intimiste.

Les saveurs réconfortantes de l’hiver

Eat Salad propose des salades sur mesure toujours avec notamment deux nouvelles bases : les lentilles et les pommes de terre grenaille. Agrémentées de légumes, protéines et fromages fondants, ces recettes permettent de revisiter les grands classiques. Tandis que la soupe courgettes, parmesan et noisettes, a offert dès le premier jour d’ouverture selon l’enseigne "du réconfort à chaque cuillerée !".

Eat Salad Besançon