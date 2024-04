À Besançon, le PCF et AGC alertent sur le nombre de demandes de logements sociaux

"A Besançon, les démolitions et les ventes s’enchaînent, non seulement à Planoise, mais aussi dans d’autres quartiers populaires comme Orchamps-Palente", explique Hasni Alem président du groupe des élus communistes de la ville de Besançon et Pascale Billerey présidente du groupe AGC qui déplorent un secteur de la construction "handicapée par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt".

Le PCF et AGC demandent "la fin des démolitions des logements sociaux, une politique massive de réhabilitation, une relance des constructions, y compris aux Vaites, une aide au financement des bailleurs sociaux".