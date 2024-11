Absinthiades 2024 : quelles sont les distilleries récompensée pour les meilleures absinthes cette année ?

La cérémonie de remise des prix de la 22e édition des Absinthiades 2024 s’est déroulée jeudi 28 novembre 2024 au théâtre Bernard Blier de Pontarlier, capitale de l’absinthe. Sept Cuillères d’or, d’argent et de bronze ont été remises aux distilleries lauréates. On fait le point.

Chaque année depuis 2001, les Absinthiades se déroulent début octobre à Pontarlier où amatrices et amateurs d’absinthe ont pu se plonger dans l’univers, l’histoire de ce nectar à la notoriété sulfureuse. Au programme de ce week-end des 5 et 6 octobre ayant accueilli plus de 5.300 visiteurs, une exposition L’absinthe, les bistrots, la belle époque !, des conférences, des découvertes et bien sûr le concours de dégustation d’absinthes en la présence d’un jury de professionnels.

Et c’est ce jeudi 28 novembre que les lauréats ont pu recevoir leur prix de Françoise Henriet, présidente des Amis du musée et de Philippe Chapon, vice-président du Pays de l’Absinthe.

Le palmarès :

La Cuillère d’or toute catégorie a été décernée à la Distillerie La Semilla, aux Fourgs pour son absinthe Sibylline 65°, représentée par François Aymonier.

Catégorie blanche :

Cuillère d’or pour l’absinthe la Belle Epoque 54° de la Distillerie La Valote Martin (Boveresse - Suisse), représentée par Philippe Martin.

Cuillère d’argent pour l’absinthe de Gustave 65° de la Distillerie Le Loutron Libre (Mouthier-HautePierre - France) représentée par David Pagnier.

Cuillère de bronze pour l’absinthe E55° de la Distillerie La Belle Plante (Montagna le Reconduit - Jura – France) représentée par François Ayomnier pour Carine Simonin.

Catégorie colorée :

Cuillère d’or pour l’absinthe L’Echanson 65° de la Distillerie Marguet-Champreux (Granges Narboz – France) représentée par Stéphane Marguet.

Cuillère d’argent pour l’absinthe Verte 72° de la Distillerie Bourgeois (Arçon – France) représentée par Arnaud Bourgeois.

Cuillère de bronze pour l’absinthe Libération 63° de ka Distillerie Guy (Pontarlier – France) représentée par Sébastien Siredey et Benjamin Petigny.

Prix de la plus belle étiquette et de la plus belle bouteille : les visiteurs ont votés en majorité pour l’absinthe de Gustave 65° de la Distillerie Le Loutron Libre basée à Mouthier-Hautepierre représentée par David Pagnier accompagné de Nina Courtois la créatrice de cette étiquette.

Infos +

Le 23e édition des Absinthiades se tiendra le 4 et 5 octobre 2025 au centre-ville de Pontarlier (musée, chapelle des annonciades et théâtre Blier).