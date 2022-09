Appel à la mobilisation dans le secteur social, médico-social et sanitaire

Les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire non lucratif appellent à une mobilisation le 28 septembre pour évoquer les problèmes de revalorisations et des difficultés dans les secteurs social, médico-social et sanitaire.

50 000 emplois non pourvus dans les métiers de l’humain en France. C’est en partant de ce constat que les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire non lucratif ont appelé à revaloriser l’ensemble des professionnels. « Nous appelons urgemment de nos vœux une revalorisation de l’ensemble des professionnels du social, médico-social et du sanitaire travaillant dans nos établissements, garant d’une mission d’intérêt général ».

Une revalorisation pour faire face à la crise

Ils entendent ainsi réclamer « un plan à la hauteur des enjeux et des promesses de solidarité et de société inclusive promues par la société ». Avec pour ligne de mire une hausse des salaires : « le salaire net mensuel moyen des professionnels du secteur est environ de 25% inférieur au salaire net moyen de nos concitoyens, dans un contexte inédit de hausse des prix à la consommation, la perte du pouvoir d’achat de ces professionnels s’aggrave et rend insuffisantes les mesures déjà prises ».

Les associations et fondations ainsi que leurs fédérations et unions représentatives de Bourgogne Franche-Comté ont donc décidé de répondre à la mobilisation nationale organisée le 28 septembre 2022.

Les rendez-vous de ce 28 septembre