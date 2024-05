Au CLS Bellevaux, l’autonomie nutritionnelle au bout des doigts

La nutrition des personnes âgées est un enjeu majeur de santé publique. La dénutrition, touchant un nombre important de résidents en établissement, peut avoir des conséquences graves sur leur santé et leur bien-être. De plus, la perte d'autonomie liée à l'âge peut rendre l'alimentation difficile et frustrante.

Pour le CLS Bellevaux, le "manger-mains" est une alternative aux textures modifiées classiques (mixée, hachée, veloutine) prescrites par le médecin qui permet justement aux personnes dépendantes de s'alimenter de façon autonome en utilisant leurs mains à la manière dont on déguste des tapas apéritives. L'aspect des aliments quant à lui est travaillé pour être plus appétissant.

Des tests se sont déroulés à Bellevaux au sein d’un service et les retours sont parait-il, "très concluants" selon l’établissement. "Des résidents qui nécessitaient une aide au repas auparavant ont pu se nourrir par eux-mêmes avec une certaine appétence face aux plats et à leur rythme" avance dans son communiqué le CLS Bellevaux.

Parmi les exemples de plats servis lors des tests, on retrouve ci-dessous des recettes qui ne pouvaient plus être proposées en raison de leur incompatibilité avec les textures modifiées classiques.

Cette initiative, "dans laquelle s’investissent fortement les équipes de cuisine", sera progressivement "étendue à l’ensemble des services de l’établissement pour les patients éligibles" promet déjà l’établissement.