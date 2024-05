Audiovisuel public en grève : la maire de Besançon soutient les grévistes

Dans un communiqué du vendredi 24 mai 2024, alors que le projet de loi sur la fusion des médias audiovisuels du service public devait être examiné l’Assemblée nationale jeudi, ce qui a été reporté, la maire de Besançon Anne Vignot exprime son soutien au mouvement de grève et appelle les député(e)s à voter contre cette réforme.

Les députés de l'Assemblée nationale devaient examiner la projet de fusion de l'audiovisuel public visant à former une holding qui s'appellerait France Médias, regroupant France Télévisions, Radio France, l'INA et possiblement RFI et France 24. En raison d'un ordre du jour "trop chargé" jeudi, l'examen du texte est reporté.

Communiqué de Anne Vignot :

"Je soutiens le mouvement de grève qui touche l’audiovisuel public.

Les journalistes locaux dans leur diversité de support : radio, télévision, presse écrite, leur pluralité d’opinion est indispensable pour donner de la consistance à la démocratie locale et pour la faire vivre. Pour les élus locaux, la presse régionale est nécessaire, rends compte de l’activité municipale et fait vivre le débat autour de ces projets. Elle nous permet également d’alimenter notre réflexion par des articles de fond, des enquêtes, des reportages de qualité.

Nous avons besoin de journalistes professionnels locaux de qualité et en nombre suffisant pour qu’ils puissent pratiquer leur métier de façon qualitative et indépendante.

Fusionner France 3 et France bleu en région fragiliserait la démocratie.

J’appelle les députés à voter contre le texte de réforme de l’audiovisuel public.

Anne Vignot"