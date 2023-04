Bébé blessé par un feu d’artifice : un homme jugé à Besançon en octobre

Un feu d'artifice avait pénétré dans un véhicule familial qui circulait le soir de la fête nationale à Besançon, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique du Doubs dans un communiqué envoyé mercredi soir.

L'engin avait terminé sa course sur le cosy d'un bébé installé sur le siège arrière. Le bébé avait été gravement blessé et avait dû être hospitalisé. Un second enfant, plus légèrement brûlé, avait été "très choqué". Le père de famille avait souffert de "brûlures au niveau des cheveux".

Un mineur qui faisait partie d'un groupe présent à proximité du véhicule, le soir des faits, avait été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet, mais avait nié être l'auteur du tir de mortier de feu d'artifice, a poursuivi la DDSP. Des témoignages recueillis au cours de l'enquête de voisinage ont mis en cause le père du mineur.

L'homme de 45 ans a été placé en garde à vue mardi et a nié les faits qui lui sont reprochés. Convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel de Besançon, il devra répondre de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation d'une obligation de sécurité.

