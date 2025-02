Bernard Loiseau : 50 ans d’excellence culinaire célébrés en 2025 et un menu 100% végétal

Le 28 février 1975, le jeune Bernard Loiseau reprenait les cuisines de la célèbre Côte d'Or, ancien relais de poste puis auberge de campagne. Son rêve : raccrocher sur le fronton de cette institution, les trois étoiles d'Alexandre Dumaine. Habité d'une vision culinaire avant-gardiste et de sa niaque légendaire, Bernard Loiseau a transformé ce lieu historique en un des plus beaux Relais&Châteaux de France où le monde entier accourut pour déguster ses plats de génie, comme les ”Jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil”.

50 ans plus tard, le ”Relais Bernard Loiseau”, renommé ainsi par son épouse en 2003, est plus que jamais au centre de toutes les attentions du monde gastronomique. Depuis la prise en main du groupe par la fille aînée du couple, Bérangère Loiseau, en 2023, l'histoire et le renouveau s'accélèrent. Entre nouvelles ouvertures, comme à Besançon, et rénovations menées tambour battant, c'est bien dans l'assiette que l'évolution est la plus palpable. Louis-Philippe Vigilant, et son épouse Lucile en pâtisserie, propulsent les fondamentaux de la cuisine Loiseau dans la modernité : cette ”authenticité du goût” s'écrit au présent.

Pour fêter cet anniversaire dignement, plusieurs rendez-vous et découvertes sont au programme de cette année 2025.

À Saulieu, quatre rendez-vous sont pris avec des chefs prestigieux

le 16 mars avec la maison Guérard

le 2 juin avec les chefs Franck Pellux et Fabien Ferré

le 26 octobre avec David Toutain

le 7 décembre avec le chef Marcel Ravin

Un nouveau menu 100% végétal ”Légumes en fête” à la carte

Tout au long de l’année à Saulieu, Louis-Philippe Vigilant remet à la carte un menu entièrement végétal. Grand précurseur, Bernard Loiseau avait inventé en 1984, le menu ”Légumes en fête”. En hommage à cet héritage, Louis-Philippe Vigilant, qui possède une maîtrise du monde végétal proposera un voyage de huit saisons autour des légumes.

Naissance du club ”À table avec Bernard Loiseau”

Chaque année, Bernard Loiseau avait coutume d'organiser une grande tablée avec ses amis vignerons et producteurs. Ce déjeuner était une parenthèse d'amitié, de convivialité et de gourmandise. Aujourd'hui encore, ses convives privilégiés s'en souviennent avec émotion.

Dorénavant, il sera possible aux clients de réserver ce moment de convivialité et se replonger dans les classiques de la maison autour d'une grande tablée.

Deux nouveaux ouvrages aux éditions Glénat

À l'occasion des 50 ans, la maison Bernard Loiseau édite un livre inédit, ainsi qu'un livre pol enfant. Parution prévue septembre-octobre 2025.

À Besançon et Beaune

Les autres établissements du groupe seront aussi à la fête. ”Loiseau des Ducs” à Dijon,”Loiseau des Vignes” à Beaune et ”Loiseau du Temps” à Besançon prévoient une semaine de célébration pour les 50 ans.

Lundi 7 avril 2025, la 9ème édition du Trophée Culinaire Bernard Loiseau se tiendra à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon, suivie d'une semaine d'animations pour les visiteurs de la Cité.

À l’étranger

Les 50 ans résonneront loin et les convives du monde entier seront associés à la fête :

Le 3 mars au Luxembourg au restaurant "Le Clairefontaine" du chef Arnaud Magnier (ancien de la maison Loiseau).

Le 14 avril un diner à ”Loiseau de France” à Tokyo ainsi que le 17 avril à Kobe au Kitano

Hotel du chef Hiroshi Yamaguchi.

Le 5 juin en Belgique au restaurant "L'Air du Temps" du chef avec Sang Hoon Degeimbre

Le 30 septembre en Suisse au restaurant ”l'Hôtel de Ville” de Crissier.

Le 16 octobre en Belgique en partenariat avec le fond mécénat de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon.

Pour plus d’informations : www.bernard-loiseau.com