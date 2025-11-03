Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Besançon : la commission de contrôle des listes électorale se réunira ce lundi soir à Besançon

Publié le 03/11/2025 - 11:06
Mis à jour le 03/11/2025 - 09:36

La commission de contrôle des liste électorales, composée de cinq élus municipaux de la ville de Besançon se réunira le lundi 3 novembre 2025 à 16h30 à la mairie pour l’examen annuel de la régularité des listes électorales. La réunion est ouverte au public. 

© Ville de Besançon
© Agathe Favreau
1/2 - © Ville de Besançon
2/2 - © Agathe Favreau

Comme la loi l’impose, la commission de contrôle des listes électorales de la ville de Besançon organisera sa réunion annuelle le lundi 3 novembre 2025 à 16h30 à la mairie, 2 rue Mégevand en salle Raymond Forni. Celle-ci est ouverte au public.

Cette commission est composée de cinq titulaires et quatre suppléants conseillers municipaux désignés pour trois ans et non membres de l’exécutif de la Ville. Trois sont issus des rangs de la majorité. Chaque liste d’opposition désigne un membre également. Dans l’ordre du tableau, les membres sont donc Christophe Lime, Jean-Hugues Roux, Marie-Thérèse Michel, Marie Lambert et Karima Rochdi. Les suppléants sont Kévin Bertagnoli, Pascale Billerey, Myriam Lemercier et Laurent Croizier.

Le rôle de cette commission consistera en l'examen des listes électorales pour s'assurer de la légalité et de la conformité de ces dernières. La précédente réunion avait eu lieu le 16 mai 2024 pour valider les listes avant les élections européennes.

Publié le 3 novembre à 11h06 par Elodie Retrouvey
