Besançon Racing Club Escrime : quelles sont les dernières nouveautés ?

Le Besançon Racing Club Escrime informe l'arrivée d'un nouvel enseignant et de la mise en place de nouveaux horaires pour la reprise, prévue mercredi 30 août 2023.

Pour ce début de saison plusieurs nouveautés sont attendues dont l'entrée d'un nouveau maître d'armes, Cédric Serri, âgé de 32 ans.

Un champion en guise d'entraîneur

Médaillé des championnats du monde Cadets et Juniors, ce dernier est auteur d'un top 32 lors des championnats d'Europe Séniors de Plovdiv et termine 51ème des Championnats du monde Senior de Milan. Pour ce fidèle de l'escrime, il s'agit d'un retour aux sources puisqu'il avait commencé dans ce club à l'âge de sept ans. Parti à l'âge de 15 ans pour le Pôle France de Wattignies puis élève au centre national sénior de Paris (Insep), cet athlète souhaite désormais partager son expérience avec les jeunes compétiteurs Bisontins.

Deux orientations pour les cours

Outre cette nouvelle arrivée, le club a également changé ses horaires selon deux parcours. Le premier, l'orientation loisir" pour s'initier à l'escrime et découvrir ses opportunités : se mesurer à un adversaire, rechercher la perfection gestuelle ou apprendre à tendre des pièges à son adversaire. Ces cours loisirs permettront également de s'essayer à l'escrime ancienne et de découvrir son évolution au travers des âges. Les cours loisirs débuteront à partir de quatre ans, les séances étant essentiellement basées sur le jeu, l'imaginaire et la recherche d'aventure.

Un autre parcours, tourné vers la compétition par "Elite Jeune" sera proposé. Ce groupe a pour objectif de donner aux jeunes tireurs les armes nécessaires pour réaliser leurs ambitions. Ce groupe a pour objectif de se fixer des buts et à tout mettre en œuvre pour les réaliser, et ce, malgré l'adversité.

Rappel des cours :